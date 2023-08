"Будешь нокаутирован": Фьюри уверен, что помощь Тайсона не поможет Нганну в бою

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на то, что его будущему сопернику Фрэнсису Нганну помогает готовиться к бою Майк Тайсон.

По мнению британца, тренировки с легендой бокса не помогут камерунцу и он потерпит досрочное поражение.

"Приятно видеть, как ты усердно тренируешься, Фрэнсис Нганну, и тебе это понадобится!

Неважно, тренирует ли тебя великий Майк Тайсон, или Мухаммед Али, или Брюс Ли. Ты будешь нокаутирован в Саудовской Аравии", - написал Фьюри.

It’s good to see you training hard @francis_ngannou and you’re going to need to!



It doesn’t matter if you’re being trained by the great @MikeTyson, @MuhammadAli or @brucelee



You’re going to get KO’d in the Kingdom 👑🥊🇸🇦#Furyngannou #RiyadhSeason https://t.co/5gau8n0B3s