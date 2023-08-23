"Слишком странно": Усик разнес Фьюри за бой с Нганну

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мыслями о бое Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

По словам украинца, британец должен был провести поединок с представителем топ-10 рейтинга.

Читай также: "Вывести из зоны комфорта и сломать": Тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком

"Это легкие деньги для Тайсона Фьюри. Мне кажется, что все это выглядит немного странно. Для меня это удивительно.

Парень, являющийся чемпионом WBC в супертяжелом весе, вместо того, чтобы сразиться с парнем из топ-10, вдруг выбирает своим соперником бойца из UFC. Для Нганну это круто. Но для Тайсона Фьюри – нет.

Ваше и мое восприятие разные. Вы воспринимаете это как шоу, я отношусь к этому как спортсмен. Если он выбирает этот путь, хорошо, я уважаю его выбор", - приводит слова Усика BBC.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!