"Вывести из зоны комфорта и сломать": Тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком

Наставник британца предположил, за счет чего тот может одолеть украинского чемпиона.

Дон Чарльз, тренер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от будущего боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам наставника британского боксера, для победы его подопечный должен оказывать постоянное давление на украинского чемпиона и рассчитывать на силу своего удара.

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"Я буду высокомерным. Если Дюбуа успешно нанесет ему удар, Усик этого не переживет. План боя ни для кого не секрет - Дюбуа нужно прыгнуть на задницу Усику.

Если Даниэль, которого я тренировал последние 16 недель, добьется успеха в первых пяти или шести раундах, Усик будет не в хорошей форме. Дюбуа бьет сильнее, чем Энтони Джошуа

Чтобы победить, нужно оказывать давление на Усика так же, как это делал Дерек Чисора. Вы не можете боксировать с Усиком. Вы должны бороться с ним. Как только вы попадаете в нужную зону, то должны сделать свою работу. Нужно заставить его чувствовать себя некомфортно. Усик - умелый боец. Вы не можете дать ему пространства, иначе он сделает свою работу. Нужно вывести его из зоны комфорта и сломать.

Джошуа в боях с Усиком был слишком напуган. У него был шанс, но он не воспользовался им, так как не шел вперед и не доверял своей защите. Если бы Дюбуа поставил его в такое положение, то довел бы дело до конца. Усик был бы обречен. Процент нокаутов у Дюбуа говорит сам за себя. Когда Даниэль чувствует запах крови, то идет до конца", - цитирует тренера Дюбуа Boxing Scene.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Усика помогает Дюбуа перед боем с украинцем.

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