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Бывший тренер Усика помогает Дюбуа перед боем с украинцем

Джеймс Али Башир поделился воспоминаниями о работе в Украине.
Сегодня, 08:24
Джеймс Али Башир / badlefthook.com
Джеймс Али Башир / badlefthook.com

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, что помогает обладателю регулярного титула WBA Даниэлю Дюбуа готовиться к поединку против украинского боксера.

По словам специалиста, его услуги не нужны были украинскому боксеру, а британец обратился к нему.

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"Мы с Усиком жили вместе три года, поэтому я владею обширными знаниями о нем. Я понимаю работу Александра Усика.

Пусть он меня и отпустил, но его природа не изменится. Это самое главное, что я узнал о нем. Профессионалы - такие, какие есть. Он профессионал и я профессионал. Усик не стал пользоваться моими услугами, а Даниэль решил ими воспользоваться. Мои знания об Усике остались, они не исчезнут из-за того, что я перестал с ним работать.

У меня была квартира в Украине, в Киеве. Я жил в Украине и каждый день ходил там в зал. Большую часть времени на протяжении трех лет мы проводили вместе по шесть часов в день. Мы вместе ездили на разные бои в Украине. Усик понимает, кем я был, и понимает, кем был он", - сказал Али Башир в интервью ProBox TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника украинца в случае победы над Дюбуа.

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