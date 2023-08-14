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Промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа

Украинский боксер будет обязан провести защиту пояса.
Сегодня, 11:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о будущем объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам специалиста, если украинец победит Даниэля Дюбуа, то проведет бой против обязательного претендента на титул IBF Филипа Хрговича.

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"Точно, что мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Это было главным в бою против Дэмси Маккина. Хрговичу был нужен этот поединок, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик - Дюбуа они назначат обязательную защиту против Филипа Хрговича. Так что дальше он подерется с победителем этого боя.

Я думаю, что Хрговичу нужно прыгнуть на этот уровень, поскольку мне кажется, что в плане качества его бокса мы вряд ли увидели лучшего Филипа. Я считаю, что порой тебе нельзя допустить, чтобы твой поезд ушел.

Хрговичу 30 лет, он все еще достаточно молод, но ему необходимо быть чуть более активным. Я думаю, что вы увидите лучшего Хрговича против более сильных соперников", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком.

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