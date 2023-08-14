iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора назвал причину, почему бой Усик - Фьюри не состоится

Британец объяснил сложности чемпионских обязательств.
Сегодня, 11:00
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам британца, титульный бой не состоится, ведь украинец должен защищать свои пояса.

Читай также: "Я этого заслуживаю": Хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком

"Этого боя не будет. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филип Хргович - обязательный претендент на титул IBF. У Усика назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним. Поэтому я не думаю, что поединок Усик - Фьюри состоится.

Я просто думаю, что есть ряд бойцов, которые ждут обязательной защиты против них. Я не верю, что мы когда-то увидим бой Усик - Фьюри, ведь Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Названы претенденты на пост тренера сборной Италии Названы претенденты на пост тренера сборной Италии
Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе
Ливерпуль согласовал трансфер хавбека Саутгемптона Ливерпуль согласовал трансфер хавбека Саутгемптона
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа13:10
Названы претенденты на пост тренера сборной Италии
Бокс12:55
Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе
Европа12:43
Ливерпуль согласовал трансфер хавбека Саутгемптона
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
Европа12:31
Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко
Европа12:07
Реал объявил о подписании Кепы Аррисабалаги
Европа11:50
Клопп рассказал, почему не дал Салаху установить рекорд АПЛ
Теннис11:49
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
Европа11:25
Вест Хэм подписал капитана Саутгемптона
Бокс11:24
Промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK