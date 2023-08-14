Чисора назвал причину, почему бой Усик - Фьюри не состоится

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам британца, титульный бой не состоится, ведь украинец должен защищать свои пояса.

Читай также: "Я этого заслуживаю": Хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком

"Этого боя не будет. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филип Хргович - обязательный претендент на титул IBF. У Усика назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним. Поэтому я не думаю, что поединок Усик - Фьюри состоится.

Я просто думаю, что есть ряд бойцов, которые ждут обязательной защиты против них. Я не верю, что мы когда-то увидим бой Усик - Фьюри, ведь Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!