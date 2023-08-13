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"Я этого заслуживаю": Хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком

Филип Хргович настаивает, что должен получить титульный поединок.
Сегодня, 22:25
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент по линии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что хочет встретиться в ринге с победителем боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, очевидным фаворитом которого считает украинца.

Хорватский боксер сообщил, что отправится в Польшу, чтобы лично понаблюдать за этим поединком, который состоится 26 августа.

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"Я надеюсь, что это произойдет. Я должен дальше драться с Усиком. Я этого заслуживаю. Я поеду в Польшу, чтобы посмотреть этот бой.

Усик - большой фаворит на победу в этом поединке, потому что он быстрее. Он действительно хороший боец. Но Дюбуа - хороший панчер, большой парень с правым прямым, поэтому - кто его знает.

Мое послание: придерживайтесь правил. Победитель должен подраться со мной", - приводит слова Хрговича WBN.

Напомним, что накануне в своем последнем бою Филип Хргович победил техническим нокаутом австралийца Демси Маккина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа филип хргович

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