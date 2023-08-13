Хргович зрелищно нокаутировал Маккина
Хорват добил соперника в последнем раунде.
Хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович (16-0, 13 КО) победил австралийца Демси Маккина (22-1, 14 КО).
Поединок проходил в разном темпе, но лучше выглядел Хргович.
Казалось, что хорват победит решением судей, однако он в последнем раунде нокаутировал соперника.
It's ALL OVER in the final round— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Filip Hrgovic out of nowhere 😳#JoshuaHelenius pic.twitter.com/jOSBoAbmAY
Напомним, Филип является обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.
Ранее сообщалось, что Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона.
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