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Хргович зрелищно нокаутировал Маккина

Хорват добил соперника в последнем раунде.
Сегодня, 09:05
Филип Хргович и Демси Маккин / Getty Images
Филип Хргович и Демси Маккин / Getty Images

Хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович (16-0, 13 КО) победил австралийца Демси Маккина (22-1, 14 КО).

Поединок проходил в разном темпе, но лучше выглядел Хргович.

Казалось, что хорват победит решением судей, однако он в последнем раунде нокаутировал соперника.

Напомним, Филип является обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона.

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