Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) победил Джеральда Вашингтона (20-6-1 13 KO).

Боксеры прошли всю дистанцию в 10 раундов, которые были обозначены регламентом.

Чисора выступил лучше, что оценил суди. Дерек одержал победу единогласным решением судей: 98:93, 97:94, 96:94.

Ранее сообщалось, что Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!