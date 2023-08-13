Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона
Британец одержал победу единогласным решением судей.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) победил Джеральда Вашингтона (20-6-1 13 KO).
Боксеры прошли всю дистанцию в 10 раундов, которые были обозначены регламентом.
Чисора выступил лучше, что оценил суди. Дерек одержал победу единогласным решением судей: 98:93, 97:94, 96:94.
Two BIG men trading leather 🍿#JoshuaHelenius pic.twitter.com/Wo4Q3d6a32— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Ранее сообщалось, что Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом.
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