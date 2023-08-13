Глубокий нокаут: Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) одержал вторую подряд победу после двух поражений от Александра Усика и потери поясов, одолев финна Роберта Хелениуса (32-5, 20 KO).

Изначально Эй Джей должен был провести реванш с Диллианом Уайтом, но тот незадолго до боя провалил тест на допинг. Поединок Джошуа - Хелениус стал главным событием вечера бокса на O2 Arena в Лондоне от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Несмотря на заявления Джошуа нокаутировать соперника уже в первом раунде, британец достаточно аккуратно начал бой. Хелениус периодически пытался застать соперника врасплох, но тот успешно защищался и работал джебом.

Осторожная манера боя экс-чемпиона не понравилась даже болельщикам, которые начали посвистывать. Эй Джея это, похоже, подстегнуло к более решительным действиям, и он постепенно начал наращивать преимущество, разбил нос оппоненту, но пока без досрочного завершения.

Чтобы найти нужное попадание, Джошуа потребовалось пройти половину поединка, когда соперник уже немного замедлился. В седьмом раунде британский боксер поймал финна акцентированным ударом с правой, отправив в глубокий нокаут. Получилось эффектно, как у Деонтея Уайлдера, хоть и не в первом раунде.

You do 𝙉𝙊𝙏 get up from those 😤#JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023

Ранее была озвучена сумма, которую Джошуа заработает за бой с Хелениусом.

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