Озвучена сумма, которую Джошуа заработает за бой с Хелениусом

За сорванный поединок против Уайта экс-чемпион мог бы получить больше.

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в своем ближайшем бою встретится в ринге с финном Робертом Хелениусом.

Как сообщает Mirror, за будущий поединок британский боксер заработает практически столько же, сколько за свой предыдущий бой против американца Джермейна Франклина - около десяти миллионов фунтов стерлингов (около 11,5 миллионов евро).

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При этом отмечается, что Джошуа мог бы рассчитывать на сумму побольше, если бы встретился в ринге с соотечественником Диллианом Уайтом, но тот незадолго о поединка провалил тест на допинг.

Уменьшение гонорара связано с тем, что после смены соперника бой Эй Джея с финским боксером пришлось снять с платной трансляции.

Напомним, что бой Джошуа - Хелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса.

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