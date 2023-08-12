Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса
Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Робертом Хелениусом.
По словам британца, он намерен нокаутировать финна уже в первом раунде.
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"Я не могу потерпеть неудачу. Это хорошее давление. Я должен драться изо всех сил и победить. Всегда будут сравнения, но это мой бой с Хелениусом. Не бой Уайлдера или кого-то там еще. Есть только я и он.
Роберт собирается бросить кости. Что ему терять? Это будет хороший поединок, но я собираюсь победить его в первом раунде, если смогу. Я должен сделать это", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Напомним, Джошуа и Хелениус проведут бой 12-го августа на арене O2 в Лондоне, Великобритания.
Ранее сообщалось, что британец назвал самое болезненное поражение в карьере.
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