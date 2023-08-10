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"Становится уязвимым, когда пропускает": Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой с Хелениусом

Эдди Хирн предположил, как будет развиваться ход поединка.
Сегодня, 18:35
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился ожиданиями от предстоящего боя против Роберта Хелениуса.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный способен одержать досрочную победу над соперником к середине поединка.

"Я верю, что в начале этот поединок может оказаться осторожным. Хелениус очень высокий, у него хороший джеб, он может бахнуть правой рукой, так что Эй Джею нужно быть слегка осмотрительным.

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Я верю, что Джошуа в какой-то момент приложится по подбородку Хелениуса. Я верю, что, когда Эй Джей это сделает, он его нокаутирует.

Несмотря на то что порой Хелениус умен и неудобен, он становится уязвимым, когда пропускает удар в челюсть. Я считаю, что Джошуа найдет свой удар и нокаутирует его в течение шести раундов. Я очень на это надеюсь", - приводит слова Хирна DAZN.

Бой Джошуа - Хелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне. 

Напомним, что изначально запланированный поединок Джошуа с Уайтом сорвался из-за того, что соперник Эй Джея провалил тест на допинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Роберт Хелениус

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