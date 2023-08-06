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Бой Уайт - Джошуа отменен из-за допинга у Диллиана

Боксер провалил внеплановый контроль.
Сегодня, 00:51
Джошуа - Уайт / Getty Images
Джошуа - Уайт / Getty Images

Поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа будет отменен. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Причиной этому стал положительный тест на допинг у 35-летнего британца во время случайного антидопингового протокола.

Ввиду этого, бой будет отменен, а позднее состоится официальное расследование, после которого Диллиан может понести серьезное наказание.

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Напомним, бой Уайт - Джошуа должен был пройти 12 августа в Лондоне. Для Эй Джея уже ищут нового оппонента.

Ранее боксеры уже встречались в ринге в 2015 году. Тогда Энтони одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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