Промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальном поединке против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, в случае успеха Эй Джея в ближайшем бою с Диллианом Уайтом поединок с "Бронзовым бомбардировщиком" может быть организован не раньше января следующего года.

При этом Хирн также подтвердил информацию, что объединительный бой между чемпионами супертяжелого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году не состоится.

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"Джошуа против Уайлдера? Не раньше, чем в январе. Думаю, что и бой Фьюри с Усиком, который планировали провести в Саудовской Аравии, может не состояться в декабре. Есть сложности. При этом я не ожидаю, что бой Тайсона с Нганну будет настолько тяжелым, что он не сможет драться в январе.

Договоренность о бое с Уайлдером отложена до поединка Джошуа с Уайтом, никто не хочет рисковать. Эй Джей хотел настоящего боя, он мотивирован, но бой с Уайлдером будет зависеть от исхода поединка с Уайтом", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа - Уайт состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее Энтони Джошуа озвучил свою приоритетную цель.

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