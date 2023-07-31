iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Уайлдером

Эдди Хирн высказался о ближайших планах своего подопечного.
Сегодня, 16:38
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальном поединке против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, в случае успеха Эй Джея в ближайшем бою с Диллианом Уайтом поединок с "Бронзовым бомбардировщиком" может быть организован не раньше января следующего года.

При этом Хирн также подтвердил информацию, что объединительный бой между чемпионами супертяжелого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году не состоится.

Читай также: Промоутер Фьюри подтвердил, что боя с Усиком в 2023 году не будет

"Джошуа против Уайлдера? Не раньше, чем в январе. Думаю, что и бой Фьюри с Усиком, который планировали провести в Саудовской Аравии, может не состояться в декабре. Есть сложности. При этом я не ожидаю, что бой Тайсона с Нганну будет настолько тяжелым, что он не сможет драться в январе.

Договоренность о бое с Уайлдером отложена до поединка Джошуа с Уайтом, никто не хочет рисковать. Эй Джей хотел настоящего боя, он мотивирован, но бой с Уайлдером будет зависеть от исхода поединка с Уайтом", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа - Уайт состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее Энтони Джошуа озвучил свою приоритетную цель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Уайлдер объяснил, почему Спенс потерпел поражение от Кроуфорда Уайлдер объяснил, почему Спенс потерпел поражение от Кроуфорда
"Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа "Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа
Президент WBC рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул Фьюри Президент WBC рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул Фьюри
Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 119:00
Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Бокс18:50
Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Европа18:29
Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы
Украина18:10
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Украина18:05
Ворскла подписала бразильского нападающего
Формула 118:01
Сайнс обвинил Пиастри в аварии, которая испортила Гран-при Бельгии обоим гонщикам
Бокс17:30
Бокс: расписание боев
Европа17:25
Дембеле согласовал контракт с ПСЖ, теперь клубы должны договариваться
Бокс17:18
Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
Европа16:51
Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK