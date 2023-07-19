"Я не останавливаюсь": Джошуа озвучил свою приоритетную цель

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа высказался о своей главной цели.

Британский боксер заявил, что стремится вернуться на вершину, снова став чемпионом.

"Единственный способ победить в поединке из двенадцати раундов, это пахать в зале. Поэтому мне нравится, когда я работаю в зале мирового уровня. Есть поговорка, что счастливый боец создает опасного бойца. Так что, если боксер окажется в благоприятной среде, его мозг будет более восприимчив к тому, чему его учат.

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Я не останавливаюсь и хочу продолжать работать, потому что намерен снова стать чемпионом мира. Я вдохну жизнь и принесу азарт в этот дивизион. Вы знаете меня, когда я на вершине, то принимаю все вызовы. Как только я снова окажусь там, моя мечта сбудется", - приводит слова Джошуа Boxing News 24/7.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Энтони Джошуа встретится в ринге с Диллианом Уайтом. Бой состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее Джошуа оценил шансы Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

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