iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не останавливаюсь": Джошуа озвучил свою приоритетную цель

Бывший чемпион поделился амбициозными планами.
Сегодня, 11:14
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа высказался о своей главной цели.

Британский боксер заявил, что стремится вернуться на вершину, снова став чемпионом.

"Единственный способ победить в поединке из двенадцати раундов, это пахать в зале. Поэтому мне нравится, когда я работаю в зале мирового уровня. Есть поговорка, что счастливый боец создает опасного бойца. Так что, если боксер окажется в благоприятной среде, его мозг будет более восприимчив к тому, чему его учат.

Читай также: Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Я не останавливаюсь и хочу продолжать работать, потому что намерен снова стать чемпионом мира. Я вдохну жизнь и принесу азарт в этот дивизион. Вы знаете меня, когда я на вершине, то принимаю все вызовы. Как только я снова окажусь там, моя мечта сбудется", - приводит слова Джошуа Boxing News 24/7.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Энтони Джошуа встретится в ринге с Диллианом Уайтом. Бой состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее Джошуа оценил шансы Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Бывший соперник Джошуа и Уайта назвал фаворита их реванша Бывший соперник Джошуа и Уайта назвал фаворита их реванша
Атлас: Джошуа больше никогда не вел себя так, как в бою с Кличко Атлас: Джошуа больше никогда не вел себя так, как в бою с Кличко
"Это очень опасно": Промоутер обозначил риски для Джошуа в случае поражения от Уайта "Это очень опасно": Промоутер обозначил риски для Джошуа в случае поражения от Уайта
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Бокс12:52
Американский проспект сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Европа12:35
Оправданный по делу об изнасиловании футболист подписал контракт с французским клубом
Лига Чемпионов12:28
Зашквар дня: Польский клуб сообщил о голе новичка с помощью видео с буквою Z
Киберспорт12:00
BLAST Premier Fall Groups 2023: Vitality - NiP, FaZe - G2
Бокс11:52
"Я бы посоветовал смириться": Нганну отреагировал на критику за бой с Фьюри
Европа11:40
Лунин с возлюбленной поразили подписчиков горячей фотосессией
Бокс11:14
"Я не останавливаюсь": Джошуа озвучил свою приоритетную цель
Олимпийские игры10:59
Гутцайт: МОК еще не приняли решение о возможном допуске россиян и белорусов
Украина10:33
УЕФА отреагировал на участие крымских клубов в чемпионате россии
Европа10:25
Барселона объявила о возвращении из Жироны своего воспитанника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK