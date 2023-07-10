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Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Поединок двух британских супертяжеловесов состоится 12 августа.
Сегодня, 18:22
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) в ближайшем бою во второй раз в профессиональной карьере встретится в ринге с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО).

Реванш состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Читай также: Реванш Джошуа - Уайт официально анонсирован

В понедельник, 10 июля, Джошуа и Уайт провели первую пресс-конференцию перед поединком, после которой устроили традиционную дуэль взглядов.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Джошуа - Уайт:

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер обозначил риски для Энтони Джошуа в случае поражения от Диллиана Уайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт видео битвы взглядов

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