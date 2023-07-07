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"Это очень опасно": Промоутер обозначил риски для Джошуа в случае поражения от Уайта

Представитель Эй Джея беспокоится по поводу потенциального боя с Уайлдером.
Сегодня, 15:58
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями по поводу предстоящего реванша его клиента с Диллианом Уайтом.

В комментарии talkSPORT представитель Эй Джея отметил, что этот поединок достаточно рискованный, поскольку в случае поражения его подопечный потеряет возможность встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером в конце года в Саудовской Аравии и заработать 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Бой против Уайта будет диким, потому что Эй Джей уже согласился на поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре. На прошлой неделе мы встречались с саудовцами. Очевидно, что Джошуа против Уайлдера - это один из величайших боев в боксе, и Энтони хотел провести подготовительный поединок.

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Джошуа настаивал на том, чтобы соперником был Диллиан Уайт. Я не в восторге, потому что знаю, насколько это опасно. Этот бой построен на эмоциях - Джошуа и Уайт презирают друг друга. 12 августа будет абсолютная перестрелка.

Вот почему это так опасно. Есть бой против Деонтея Уайлдера в декабре, Энтони мог бы просто подождать и провести легкий поединок, но он решил рискнуть. Я не знаю, как пройдет бой с Уайтом, но наши партнеры из Саудовской Аравии категорически заявили, что если Джошуа проиграет Уайту, то сделка срывается.

Саудовцы не хотели, чтобы он дрался с Уайтом. Это выглядело как: "Пожалуйста, не дерись с Диллианом Уайтом. Тебе это не нужно. У нас есть бой с Уайлдером в декабре". Но Эй Джей сказал, что хочет драться.

Если Джошуа победит Уайта, то получит большой импульс перед Уайлдером, а победа дополнит его невероятное резюме. Думаю, Энтони надо похвалить за то, что он хочет дать настоящий бой, а не поединок для галочки. Это очень опасно", - сказал Хирн.

Напомним, ранее реванш Джошуа - Уайт был официально анонсирован и состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

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