Реванш Джошуа - Уайт официально анонсирован
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и его соотечественник Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) все же договорились о проведении реванша.
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала предстоящий повторный поединок.
Второй бой двух британских супертяжеловесов состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.
Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.
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Свой последний бой Уайт провел в ноябре 2022 года, одолев решением большинства судей американца Джермейна Франклина.
Джошуа в своем предыдущем поединке в апреле этого года дрался с тем же Франклином и победил соперника единогласным решением судей, закрыв серию из двух поражений от Александра Усика.