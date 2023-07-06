Реванш Джошуа - Уайт официально анонсирован

Два британских супертяжеловеса в августе во второй раз сойдутся в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и его соотечественник Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) все же договорились о проведении реванша.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала предстоящий повторный поединок.

Второй бой двух британских супертяжеловесов состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Читай также: Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером

Свой последний бой Уайт провел в ноябре 2022 года, одолев решением большинства судей американца Джермейна Франклина.

Джошуа в своем предыдущем поединке в апреле этого года дрался с тем же Франклином и победил соперника единогласным решением судей, закрыв серию из двух поражений от Александра Усика.