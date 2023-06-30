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Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером

Британец получит неплохую сумму.
Вчера, 23:46
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн назвал гонорар Энтони Джошуа за будущий бой с Деонтеем Уайлдером. 

"Не имеет большого значения, будут ли стоять на кону чемпионские пояса. Джошуа заработает $60 млн за бой с Деонтеем Уайлдером в декабре", – сказал Хирн в интервью Boxing Social.

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В настоящее время команды соперников продолжают переговоры об организации боя.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

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