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Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом

Экс-чемпион убрал из контракта причину недовольства потенциального соперника.
Сегодня, 15:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Второй поединок между бывшим чемпионом в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и его соотечественником Диллианом Уайтом все еще может состояться.

Ранее потенциальный соперник Эй Джея получил контракт на бой, после чего выразил недовольство условиями договора, в частности наличием в нем пункта о реванше.

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Как утверждает Sky Sports, в сложившейся ситуации Джошуа согласился пойти на уступки, убрав из соглашения опцию о повторном поединке.

В настоящее время команды соперников продолжают переговоры об организации боя, который может состояться 12 августа.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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