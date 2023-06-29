Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом

Второй поединок между бывшим чемпионом в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и его соотечественником Диллианом Уайтом все еще может состояться.

Ранее потенциальный соперник Эй Джея получил контракт на бой, после чего выразил недовольство условиями договора, в частности наличием в нем пункта о реванше.

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Как утверждает Sky Sports, в сложившейся ситуации Джошуа согласился пойти на уступки, убрав из соглашения опцию о повторном поединке.

В настоящее время команды соперников продолжают переговоры об организации боя, который может состояться 12 августа.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.