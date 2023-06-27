"Я этого не хочу": Уайта не устроил контракт на бой с Джошуа

Реванш между британским экс-чемпионом и его соотечественником снова оказался на грани срыва.

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт раскритиковал полученный контракт на бой с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Британский боксер заявил, что его не устраивают условия договора, в частности, наличие пункта о реванше.

"Мы получили контракт. Вместе с моими юристами мы отправили его обратно Хирну. Есть много вещей, о которых говорилось публично, но они не были реализованы, когда мы вели переговоры.

Команда Джошуа сказала, что это будет стандартный контракт, но в нем есть много моментов, о которых они не упоминали. Например, Хирн сказал, что они пришлют простой контракт. Но они отправили очень сложный контракт с множеством уловок, чтобы поймать меня.

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Я этого не хочу. Я хочу простой контракт, обычный бой, победитель которого пойдет дальше и проведет большой поединок в Саудовской Аравии.

Во-первых, я недоволен пунктом о реванше. Во-вторых, есть другие мелкие детали, которые связали бы мне руки. Если я подерусь с Джошуа и побью его, то не смогу двигаться дальше и участвовать в больших боях. Они хотят получить возможность сменить дату и место поединка. Я ответил, что давайте драться 12 августа. Главное - возможность, но в случае реванша, если я его побью, то не получу ее. Мне придется ждать Джошуа и снова с ним драться.

Конечно же, вишенка на торте - бой с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии. Я бы подрался с Джошуа, победил бы его, а затем сразился бы с Уайлдером и побил бы его тоже. С этими двумя парнями я пытался подраться последние шесть-семь лет", - приводит слова Уайта talkSPORT.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.