Уайт озвучил неожиданное условие, при котором проведет реванш с Джошуа

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт выдвинул неожиданное условие для проведения реванша с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Британский боксер заявил, что хочет драться, и призвал промоутера Эй Джея Эдди Хирна организовать этот поединок, но согласится выйти в ринг, если весь гонорар достанется победителю.

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"Хватит валять дурака. Ты знаешь, что я хочу драться. Мой бой против Эй Джея упоминали на протяжении восьми лет. Учитывая, что стоит на кону, я подерусь с Джошуа при условии, что победителю достанется все.

Если они захотят, чтобы победитель забрал все, то я подерусь с Джошуа не этих условиях. Если я проиграю, они могут мне ничего не платить. Если он победит, то сможет забрать все деньги. Если я выиграю, то весь гонорар смогу забрать я. Как насчет этого?" - цитирует Уайта talkSPORT.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Эдди Хирн сообщил, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.