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"Если Уайт настроен серьезно, бой состоится": Промоутер Джошуа сделал заявление о реванше

Представитель экс-чемпиона заверил, что поединок еще можно организовать.
Сегодня, 09:52
Эдди Хирн и Диллиан Уайт / Getty Images
Эдди Хирн и Диллиан Уайт / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился подробностями переговоров с Диллианом Уайтом об организации реванша.

Представитель британского боксера прояснил ситуацию, отметив, что бой все еще может состояться, если потенциальный соперник примет условия контракта.

"Они говорят, что никаких контактов не было, но они рады принять предложение, потому они, очевидно, его получили. Это бой, который меня попросили провести. Мы сделали предложение Диллиану Уайту четыре-пять недель назад, и они дали ответ. Точная формулировка была: "Точно нет, это неприемлемо низкая цифра, это далеко не та цифра, на которую мы согласились бы".

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Я передал это Эй Джею и команде, и они сказали, что хорошо, мы будем двигаться дальше. Теперь они просто вышли сегодня и сказали, что принимают это предложение, прямо когда мы собираемся объявить следующего соперника, во время финальных переговоров с ним.

Мы обратились прямо к Диллиану и сказали, могут ли они подтвердить, что принимают предложение. Они сказали: "Да, принимаем". Я сказал, что фантастически, поэтому мы заключаем с ними контракт. Они сегодня получат контракт. Нам нужно двигаться в темпе. Если они настроены серьезно, этот бой может произойти на 100%. Это все еще поединок, который Эй Джей хочет провести 12 августа. Если Диллиан настроен серьезно, этот бой состоится.

Заключить контракт не будет сложно. Гонорары установлены, не нужно никуда спешить, никаких сложных медиа обязательств. Все достаточно просто. Так что мы не хотим, чтобы они вернулись с миллионом правок в контракте. Бой будет через семь недель", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Эдди Хирн сообщал, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

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