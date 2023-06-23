iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хочу драться": Уайт утверждает, что не отвергал предложение о поединке с Джошуа

Британский боксер хочет получить реванш с бывшим чемпионом.
Сегодня, 17:48
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт раскритиковал команду бывшего чемпиона Энтони Джошуа за ситуацию с организацией их реванша.

Ранее промоутер Эй Джея Эдди Хирн заявил, что этот поединок является маловероятным из-за финансовых требований потенциального соперника, но тот утверждает, что не отказывался от боя.

Читай также: "Это очень сложно": Промоутер Джошуа оценил вероятность проведения реванша с Уайтом

"Они говорят чушь. Я не отказался от боя. Все, что я получил после того, как Эдди Хирн публично и часто говорил о том, что сделал мне предложение драться с Эй Джеем, - это очень короткое письмо поздно вечером в пятницу, 2 июня.

Я на сто процентов хочу драться с Джошуа и позвонил Эдди, чтобы обсудить предложение, но не смог его получить. Я написал ему сообщение. Я не получил от него ответа, поэтому я направил ему электронное письмо, чтобы подтвердить, что хочу бой.

Я не отвергал предложение и не предлагал встречного предложения. Все, что я делал, это задавал обычные трехстрочные вопросы по электронной почте после его так называемого предложения", - приводит слова Уайта The Sun.

Ранее Эдди Хирн также озвучил имя потенциального соперника Энтони Джошуа после срыва боя с Диллианом Уайтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

Статьи по теме

"Это очень сложно": Промоутер Джошуа оценил вероятность проведения реванша с Уайтом "Это очень сложно": Промоутер Джошуа оценил вероятность проведения реванша с Уайтом
"Дай его мне": Чисора вызвался на бой с Джошуа вместо Уайта "Дай его мне": Чисора вызвался на бой с Джошуа вместо Уайта
Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023 Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Олимпийские виды20:20
Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023
Европа19:55
Рафаэль Бенитес возглавил клуб испанской Ла Лиги
Европа19:51
Обновленный клубный ЧМ-2025 пройдет в США
Европа19:24
Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной
Олимпийские виды19:20
Карате на Европейских играх: Заплитный завоевал золотую медаль, Серегина взяла серебро
Олимпийские виды19:15
Бокс на Европейских играх: Охрей поддержала Бондарчука и одержала победу
Олимпийские виды18:55
Заплитный стал чемпионом Европейских игр-2023
Европа18:52
Ливерпуль хочет усилиться лидером атаки Ювентуса
Олимпийские виды18:45
Серегина - серебряная медалистка Европейских игр-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK