"Хочу драться": Уайт утверждает, что не отвергал предложение о поединке с Джошуа

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт раскритиковал команду бывшего чемпиона Энтони Джошуа за ситуацию с организацией их реванша.

Ранее промоутер Эй Джея Эдди Хирн заявил, что этот поединок является маловероятным из-за финансовых требований потенциального соперника, но тот утверждает, что не отказывался от боя.

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"Они говорят чушь. Я не отказался от боя. Все, что я получил после того, как Эдди Хирн публично и часто говорил о том, что сделал мне предложение драться с Эй Джеем, - это очень короткое письмо поздно вечером в пятницу, 2 июня.

Я на сто процентов хочу драться с Джошуа и позвонил Эдди, чтобы обсудить предложение, но не смог его получить. Я написал ему сообщение. Я не получил от него ответа, поэтому я направил ему электронное письмо, чтобы подтвердить, что хочу бой.

Я не отвергал предложение и не предлагал встречного предложения. Все, что я делал, это задавал обычные трехстрочные вопросы по электронной почте после его так называемого предложения", - приводит слова Уайта The Sun.

Ранее Эдди Хирн также озвучил имя потенциального соперника Энтони Джошуа после срыва боя с Диллианом Уайтом.