Определился потенциальный соперник Джошуа после срыва боя с Уайтом

Британец может выйти в ринг против бывшего спарринг-партнера.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о следующем сопернике своего подопечного.

По словам функционера, команда британца ведет переговоры с бывшим спарринг-партнером, непобежденным немцем Агитом Кабайелом.

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"Кабайел был чемпионом Европы и входит в Топ-15 рейтингов. Он в списке из четырех или пяти возможных вариантов. Нам действительно нужно закрыть вопрос с соперником к концу текущей недели. Если Агит согласен драться двенадцать раундов, тогда мы готовы", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Напомним, что Джошуа длительное время вел переговоры с Диллианом Уайтом, однако их поединок сорвался.