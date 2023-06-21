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Усик начал подготовку к следующему бою

Украинский чемпион проведет защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа.
Вчера, 22:05
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в ближайшем поединке проведет защиту своих титулов.

Украинский боксер 26 августа на стадионе в польском Вроцлаве должен встретиться в ринге с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

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Судя по фото в соцсетях Усика, сейчас он вместе с командой находится в Таиланде. Как сообщает Luckypunch.net, украинский чемпион уже начал подготовку к предстоящему бою.

Ранее на странице LomUs в Instagram также было опубликовано видео с тренировки Усика.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа сделал уверенный прогноз на бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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