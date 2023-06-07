"Приятный сюрприз": Промоутер Усика заинтриговал андеркардом боя с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу андеркарда боя украинского боксера против Даниэля Дюбуа.

По словам функционера, зрители будут приятно удивлены тем, кто выступит в ринге.

"Мы держим андеркард в секрете, потому что хотим сделать зрителям приятный сюрприз. Мы увидим украинских, польских и британских бойцов".

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"Мы принимали участие в организации большого боя в Саудовской Аравии - "Ярости на Красном море". Мы очень помогли Skill Challenge, сделав все, что могли. Так что мы ожидаем, что они так же помогут нам с боем Усик - Дюбуа. Они будут нашими партнерами в продвижении этого поединка, и некоторые из их бойцов тоже выступят в андеркарде" - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский чемпион рассказал, готов ли он провести бой с российским боксером.