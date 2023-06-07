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Усик рассказал, готов ли он провести бой с российским боксером

Украинец не видит перспектив того, что окажется в ринге с представителем страны-агрессора.
Сегодня, 08:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что сейчас не стал бы проводить бой с представителем россии.

По словам украинца, он не хотел бы оказаться в ринге с боксером из страны-агрессора.

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"Сейчас я не представляю бой с россиянином на ринге. Я и сам бы не хотел этого. Я бы не согласился на бой с представителем России. Вообще я даже не думаю об этом. Так не с кем боксировать", - сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Напомним, в своей профессиональной карьеру Усик дважды встречался с российскими боксерами. В 2015 году он победил техническим нокаутом в Андрея Князева, а в 2018-м одолел по очкам Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Усик разнес МОК за допуск россиян к Олимпиаде.


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