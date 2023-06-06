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"Грязная политика": Усик разнес МОК за допуск россиян к Олимпиаде

Украинский чемпион отреагировал на восстановление в правах представителей стран-агрессоров.
Сегодня, 16:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик жестко раскритиковал намерение МОК допустить к участию в Олимпийских играх российских спортсменов, несмотря на то что их страна развязала войну против Украины.

По словам боксера, это грязные действия, которые осуществляют, прикрываясь утверждением, что спорт вне политики.

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"Это грязная политика. Пусть тот, кто допускает российских спортсменов к Олимпийским играм, приедет в Киев. Я могу свозить их в одно место, где эти гады убивали людей с завязанными глазами. Тот человек, который разрешает им ехать на Олимпийские игры, пусть посмотрит на те ямы, куда закапывали этих людей.

И тогда они будут говорить, что спорт вне политики, когда эти спортсмены, которые едут на Олимпиаду выходят с этими буковками Z и поддерживают пыню. Пыня - это путин. Он вот такой ростом - 30 сантиметров. И говорят, что спорт вне политики. Это грязь", - сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Отметим, также Александр Усик жестко высказался о россиянах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Александр Усик война с россией МОК

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