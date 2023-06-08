Промоутер Дюбуа сделал уверенный прогноз на бой с Усиком

Фрэнк Уоррен жестко высказался о предстоящем поединке украинца и британца.

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, поделился мнением по поводу предстоящего поединка между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам функционера, британец окажет победу, испортив настроение украинскому чемпиону.

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"Знаете, что произойдет? Даниэль Дюбуа им все испортит. Гарантирую, он вырубит его на*рен", - цитирует Уоррена Boxing Social.

Напомним, бой Усик – Дюбуа запланирован на 26 во Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что президент WBC усомнился, что украинцы приедут поддержать Усика.