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"Жизнь находится под угрозой каждую секунду": Президент WBC усомнился, что украинцы приедут поддержать Усика

Маурисио Сулейман отметил борьбу украинского народа с российским агрессором.
Сегодня, 12:21
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался по поводу того, что украинские болельщики в большом количестве смогут посетить Польшу, чтобы поддержать чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика в бою против обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа.

По словам функционера, он сомневается, что соотечественники в большом количестве поддержать чемпиона, ведь в Украине идет кровавая война.

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"Польша - абсолютно нейтральная, независимая страна. Я не думаю, что у украинцев есть слишком много возможностей ездить за границу. В стране идет война. Всех пугают бомбы и сирены. Это больше, чем просто бой. Их жизни находятся под угрозой каждую секунду", - сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Напомним, поединок Усика - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика заинтриговал андеркардом боя с Дюбуа.


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