"Это очень сложно": Промоутер Джошуа оценил вероятность проведения реванша с Уайтом

Джошуа уже дрался с Уайтом в 2015 году / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу возможного реванша с Диллианом Уайтом.

По словам представителя Эй Джея, этот поединок вряд ли состоится из-за финансовых разногласий между сторонами.

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"Я не думаю, что следующим соперником Джошуа станет Диллиан Уайт. На мой взгляд, сложно говорить о деньгах и пытаться сойтись где-то посередине.

Безусловно, у Уайта есть собственное видение своей стоимости в этом бою. У нас есть сумма, которую мы считаем правильной. Конечно же, Джошуа хочет получить гонорар. Это очень сложно. Если говорить совсем уж откровенно, то я не думаю, что в финансовом плане мы сможем заключить с Диллианом Уайтом сделку на этот бой", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее желание подраться с Энтони Джошуа выразил хорватский супертяжеловес Филип Хргович.