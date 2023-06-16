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"Уничтожу его": Хргович выразил желание подраться с Джошуа

Хорватский супертяжеловес не против встретиться в ринге с экс-чемпионом.
Сегодня, 15:05
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович заявил, что готов подраться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

При этом хорватский боксер уверен в своем успехе в потенциальном поединке.

"Я уничтожу его. Думаю, я его уничтожу. Если он будет в такой форме, как он был против Франклина, я уничтожу его. Я ожидал большего против Франклина. Я думал, что он собирается его нокаутировать, но он был слишком осторожен и не отпустил руки.

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Это было достойное выступление, но не впечатляющее. Ему нужно больше боев, чтобы возвратиться в реальную форму. Люди ожидают увидеть больше от бывшего двукратного чемпиона.

Он был немного медленным и сонным, не агрессивным. Если он хочет снова стать чемпионом, то я на его пути. Я обязательный претендент по линии IBF, и он должен драться со мной следующим", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Ранее промоутер Энтони Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Диллианом Уайтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа филип хргович

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