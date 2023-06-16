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Промоутер Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Уайтом

Второй поединок двух британцев может не состояться из-за финансовых разногласий.
Сегодня, 11:32
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сомневается, что им удастся организовать реванш с Диллианом Уайтом.

По словам представителя британского боксера, он обращался с предложением к команде потенциального соперника, но получил отказ, из-за чего его подопечный может получить другого оппонента на ближайший бой.

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"Вчера вечером я разговаривал с представителями команды Уайта, сегодня утром и так далее. Мы сделали предложение, но они сочли его неприемлемым.

Возможно, у нас окажется недостаточно денег, чтобы устроить этот бой. У нас есть еще два варианта для поединка 12-го августа", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер Энтони Джошуа высказался об организации боя с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

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