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"Это не кажется реальным": Уайт обвинил Джошуа в затягивании процесса организации боя

Британский боксер усомнился в намерении соотечественника устроить поединок.
Сегодня, 07:58
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал вероятность проведения реванша с бывшим обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, с ним до сих пор никто не связывался с конкретным предложением по поводу поединка.

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"Это большой бой, до которого осталось всего восемь недель, и нет никакой связи. Ничего. Совершенно ничего. Они просто тратят время на ерунду. На данный момент это не кажется реальным.

Они пытаются поставить меня в такое положение, что и несколько лет назад. Организация подобных поединков требует много времени. В переговорах происходит много чего, нужно обсудить большое количество вопросов. Одна команда хочет одно, вторая чего-то другого", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Деонтей Уайлдер подтвердил намерение устроить бой с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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