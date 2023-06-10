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"Реальный вариант": Уайлдер подтвердил намерение устроить бой с Джошуа

Поединок двух экс-чемпионов планируют организовать в конце этого года.
Сегодня, 12:56
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер поделился информацией о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа, который может состояться в декабре в Саудовской Аравии.

Американский боксер подтвердил намерение устроить этот поединок, по которому стороны сейчас ведут переговоры.

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"Да, предложение определенно есть. Сейчас идет обсуждение. Это реальный вариант", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Деонтей Уайлдер сообщил, когда собирается провести следующий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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