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Уайлдер сообщил, когда собирается провести следующий бой

Бывший чемпион поделился ближайшими планами.
Сегодня, 11:26
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, когда собирается вернуться в ринг.

Американский боксер сообщил, что перед поединком против Энтони Джошуа, который планируют на декабрь, он намерен провести еще один бой, но с соперником пока не определился.

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"У нас впереди много замечательных вещей. Была небольшая дилемма, какой путь выбрать. Мы рассматривали варианты, какие доступны, а какие нет. Этот бизнес является одним из самых сложных, потому что он не структурирован.

Наш список сужается, и люди должны скоро увидеть меня снова. Возможно, это произойдет в августе, но не позднее сентября", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее промоутер Энтони Джошуа высказался об организации боя с Деонтеем Уайлдером.

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