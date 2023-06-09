iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером

Также Хирн хочет устроить подопечному поединок с Уайтом.
Сегодня, 13:59
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о ближайших боях своего клиента.

По его словам, у них есть предложение подраться с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии, но пока без контракта. В следующем же поединке в августе британский боксер может встретиться с соотечественником Диллианом Уайтом.

Читай также: Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя с Фьюри

"Уайлдер? У нас есть предложение без контракта. Так что нам нужно подождать с этим контрактом.

По поводу боя с Уайтом, то мы только что это обсуждали, у нас был диалог по электронной почте. Нам, вероятно, позвонят позже.

Как я уже говорил, ближайший бой Эй Джея состоится 12 августа, мы бы хотели, чтобы он был против Диллиана Уайта. Посмотрим, сможем ли мы заключить сделку", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее Энтони Джошуа подтвердил намерение подраться с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт

Статьи по теме

"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться "Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться
Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя с Фьюри Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя с Фьюри
НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира
"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко "Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться
НБА14:47
НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира
Бокс14:32
"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
14:30
Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина пробилась в финал турнира
Бокс13:59
"Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером
Европа13:57
Полузащитник Ливерпуля переберется в Вердер
Формула 113:26
Руководитель Феррари заявил, что проблемы команды "очень сложно понять"
Лига Чемпионов13:15
Эйзельская трагедия и чудо в Стамбуле: англо-итальянские финалы еврокубков
Европа12:57
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда
Другие страны12:37
Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK