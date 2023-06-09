"Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о ближайших боях своего клиента.

По его словам, у них есть предложение подраться с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии, но пока без контракта. В следующем же поединке в августе британский боксер может встретиться с соотечественником Диллианом Уайтом.

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"Уайлдер? У нас есть предложение без контракта. Так что нам нужно подождать с этим контрактом.

По поводу боя с Уайтом, то мы только что это обсуждали, у нас был диалог по электронной почте. Нам, вероятно, позвонят позже.

Как я уже говорил, ближайший бой Эй Джея состоится 12 августа, мы бы хотели, чтобы он был против Диллиана Уайта. Посмотрим, сможем ли мы заключить сделку", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее Энтони Джошуа подтвердил намерение подраться с Деонтеем Уайлдером.