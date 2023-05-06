"Большой поединок": Джошуа подтвердил намерение подраться с Уайлдером

Бывшие чемпионы могут встретиться в ринге в конце этого года.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что планирует провести бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам британского боксера, его поединок с американцем может состояться в декабре этого года.

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"В декабре, вероятно, состоится большой поединок между мной и Уайлдером.

Прошло много времени. Есть много переменных факторов, многое происходит, поэтому давайте делать шаг за шагом. Но это длилось долго", - цитирует Джошуа Boxing Scene со ссылкой на Men’s Health.

Ранее тренер Уайлдера сделал прогноз на возможной бой против Джошуа.