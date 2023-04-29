Тренер Уайлдера сделал прогноз на возможной бой Деонтея и Джошуа

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Энтони Джошуа.

По словам специалиста, американец досрочно победит британца, если такой бой состоится.

"Это самый большой бой в супертяжелом весе. Я предвижу, что Джошуа выйдет слегка осторожным и попытается работать джебом. Мне кажется, что Энтони попытается делать все, что должен делать, но я также вижу, что он окажется в нокауте в течение трех раундов. Что-то в этом роде".

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"Возможно, я ошибаюсь насчет количества раундов. Посмотрим. Может быть, я неточно определил количество раундов, но я не могу ошибаться по поводу того, что Джошуа окажется в нокауте", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Джошуа подтвердил, что ведет переговоры о бое с Уайлдером.