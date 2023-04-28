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Джошуа подтвердил, что ведет переговоры о бое с Уайлдером

Боксеры готовы провести поединок в декабре текущего года.
Сегодня, 08:24
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) подтвердил, что планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

По словам британского боксера, он рассчитывает, что выйдет в ринг с американцем в конце текущего года.

"Прямо сейчас моя команда договаривается о поединке с Уайлдером. Нам незачем это скрывать, все публично. Мы обсуждаем детали контракта и проведем схватку в декабре", - приводит слова Джошуа iFL TV.

Напомним, что в последнем поединке Джошуа победил Джермейна Франклина из США.

Ранее сообщалось, что Питер Фьюри назвал фаворита супертурнира с участием Усика.


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