Питер Фьюри назвал фаворита супертурнира с участием Усика

Дядя и бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Питер Фьюри высказался о потенциальном турнире супертяжеловесов в Саудовской Аравии.

По словам именитого специалиста, победу в турнире с участием Александра Усика, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри одержит "Цыганский король".

"Это огромное событие. Будет здорово его устроить. Я уверен, что оно состоится, потому что все участники могут получить огромные деньги. Так что ждем турнира ближе к концу года".

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"Нельзя говорить, что стили делают бои и кто угодно может победить кого угодно. Но Тайсон уже победил Деонтея Уайлдера несколько раз. Исходя из последних выступлений, из этой группы нужно выбрать Тайсона", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее стал известен крайний срок для переговоров боя Усик - Дюбуа.