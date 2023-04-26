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Питер Фьюри назвал фаворита супертурнира с участием Усика

Специалист не сомневается в успехе "Цыганского короля".
Сегодня, 10:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Дядя и бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Питер Фьюри высказался о потенциальном турнире супертяжеловесов в Саудовской Аравии.

По словам именитого специалиста, победу в турнире с участием Александра Усика, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри одержит "Цыганский король".

"Это огромное событие. Будет здорово его устроить. Я уверен, что оно состоится, потому что все участники могут получить огромные деньги. Так что ждем турнира ближе к концу года".

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"Нельзя говорить, что стили делают бои и кто угодно может победить кого угодно. Но Тайсон уже победил Деонтея Уайлдера несколько раз. Исходя из последних выступлений, из этой группы нужно выбрать Тайсона", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее стал известен крайний срок для переговоров боя Усик - Дюбуа.


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