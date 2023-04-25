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Промоутер Усика объяснил, почему Джойс потерпел поражение от Чжилея

Представитель украинского чемпиона назвал главную ошибку британского боксера.
Вчера, 23:52
Чжилей одержал победу над Джойсом / Getty Images
Чжилей одержал победу над Джойсом / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о поражении Джо Джойса в бою с Чжаном Чжилеем.

По словам представителя украинского боксера, главной ошибкой британского боксера стало то, что он забыл о защите в этом поединке.

Читай также: Чжан Чжилей оценил возможность боя с Усиком

"Джойс сделал ошибку. Когда Виталий Кличко был действующим боксером, он говорил, что защита - это главное в боксе, на втором месте - хорошая защита, а на третьем - идеальная защита. Это значит, что три главные составляющие в боксе - это защита, защита и еще раз защита.

Джо Джойс совершил ошибку, думая, что его голова создана из камня, резины, дерева или еще чего-то. Но это неправильно, это ошибочный подход. В первую очередь ты должен думать, как не пропустить удар, а затем - как нанести свой. Этот бой показал, что как бы хорошо ты ни держал удар, твоя кожа, глаз, кости могут оказаться не такими уверенными, как ты", - сказал Красюк в комментарии BT Sport Boxing.

Отметим, что также промоутер Александра Усика оценил будущего соперника своего подопечного Даниэля Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Красюк Джо Джойс Чжан Чжилей

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