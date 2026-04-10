iSport.ua
Русский Українська

"Это логичный итог": Бывший промоутер Усик оценил вероятность третьего боя с Фьюри

Александр Красюк высказался о возможности еще одного поединка украинца и британца.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал возможность третьего боя с уже дважды битым экс-чемпионом Тайсоном ФЬюри.

По мнению функционера, вполне вероятно, что украинец и британец снова встретятся в ринге в случае побед в своих поединках.

"Да, я думаю, что это произойдет. Потому что это единственный логичный итог того, что происходит сейчас. Если предположить, что Тайсон выиграет и Усик выиграет, то этот бой выглядит вполне логичным в конце этого года. И я думаю, что Турки Аль-аш-Шейх сейчас творит чудеса в индустрии и имеет это в виду.

У меня нет никаких подтверждений, это лишь мое личное мнение, но если люди хотят зарабатывать на боксе - это один из нескольких боев, в которых есть большие деньги. Другой вариант - это Джошуа с Тайсоном, что также очень желательно для публики и вполне возможно", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT.

Отметим, также экс-промоутер Усика рассказал, когда тот должен был уйти на пенсию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK