iSport.ua
Русский Українська

"Что ему еще доказывать?": Экс-промоутер Усика рассказал, когда тот должен был уйти на пенсию

Александр Красюк поделился мнением о карьере своего бывшего подопечного.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его бое против кикбоксера Рико Верховена и карьере в целом.

По мнению функционера, его бывший подопечный должен был завершить выступления еще после второго поединка с Тайсоном Фьюри.

"Возможно, это прозвучит странно, но если бы я был там, этот бой с Верховеном, наверное, не состоялся бы. Это больше похоже на шутку, но, с другой стороны, я понимаю Усика и понимаю это решение, потому что у него не так много вариантов, учитывая уровень, на котором он находится. Он абсолютный чемпион и имеет право наслаждаться своей карьерой, сражаясь с кикбоксером. Если это имеет смысл с финансовой точки зрения, то почему бы и нет?

Если бы я по-прежнему был с ним и он бы меня слушал, он бы завершил карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он достиг всего возможного. Он заработал столько денег, о скольких мог только мечтать, даже больше. Он национальный герой на родине. Он признанная звезда во всем мире - не просто звезда бокса, а звезда спорта. Что ему еще доказывать? На мой взгляд, ничего. Ему просто следовало принять окончательное решение закончить с боксом и перейти к новому этапу своей карьеры и жизни", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что бой Усика с Верховеном состоится 23 мая в египетской Гизе.

Ранее Усик оценил свой ближайший поединок против Верховена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Футзал21:12
ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу
Теннис20:48
Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей
Украина20:25
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
Украина20:10
Рух и Колос обменялись поздними голами, не определив победителя
Европа19:41
Сборная Италии назначила временного преемника Гаттузо
Теннис19:05
Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Польшей
Европа18:31
Вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок
Бокс17:59
"Что ему еще доказывать?": Экс-промоутер Усика рассказал, когда тот должен был уйти на пенсию
Европа17:32
Интер потерял из-за травмы своего бомбардира
Европа16:55
Ювентус продлил контракт со Спаллетти
isport.ua
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK