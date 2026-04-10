"Что ему еще доказывать?": Экс-промоутер Усика рассказал, когда тот должен был уйти на пенсию

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его бое против кикбоксера Рико Верховена и карьере в целом.

По мнению функционера, его бывший подопечный должен был завершить выступления еще после второго поединка с Тайсоном Фьюри.

Читай также: "Да пошел он": Фьюри странно отреагировал на желание Усика устроить трилогию

"Возможно, это прозвучит странно, но если бы я был там, этот бой с Верховеном, наверное, не состоялся бы. Это больше похоже на шутку, но, с другой стороны, я понимаю Усика и понимаю это решение, потому что у него не так много вариантов, учитывая уровень, на котором он находится. Он абсолютный чемпион и имеет право наслаждаться своей карьерой, сражаясь с кикбоксером. Если это имеет смысл с финансовой точки зрения, то почему бы и нет?

Если бы я по-прежнему был с ним и он бы меня слушал, он бы завершил карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он достиг всего возможного. Он заработал столько денег, о скольких мог только мечтать, даже больше. Он национальный герой на родине. Он признанная звезда во всем мире - не просто звезда бокса, а звезда спорта. Что ему еще доказывать? На мой взгляд, ничего. Ему просто следовало принять окончательное решение закончить с боксом и перейти к новому этапу своей карьеры и жизни", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что бой Усика с Верховеном состоится 23 мая в египетской Гизе.

Ранее Усик оценил свой ближайший поединок против Верховена.

