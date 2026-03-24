"Это настоящий бой": Усик оценил свой ближайший поединок против кикбоксера

Украинский боксер поделился ожиданиями от противостояния с Рико Верховеном.
Сегодня, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бое против кикбоксера Рико Верховена.

По словам украинского боксера, он расценивает будущую встречу в ринге с нидерландцем как настоящий поединок, но вместе с тем готов устроить шоу.

"Я думаю, что это большой, настоящий бой. Это реальный поединок. Он опасный соперник, абсолютный чемпион по кикбоксингу. Это большой парень. На 50 процентов это шоу, на 50 процентов - бой. Однако для меня это на все сто процентов бой, ведь я очень серьезно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Хорошо, нет проблем. Вы хотите шоу? Я вам его дам.

Сейчас это две группы фанатов - бокса и кикбоксинга, а также третья группа - борьбы и UFC. Для меня жизнь - это настоящая игра. Это настоящие игры. Но я знаю, что есть конец, и этот конец - это смерть. Но сейчас я иду, молюсь и иду.

Критика из-за санкционирования боя WBC? Для меня важен только мой тренировочный лагерь. Что говорят люди - я этого не слышу. Я не пользуюсь инстаграмом, не читаю новости. Я тренируюсь, молюсь, общаюсь со своей командой и ем. А еще иногда играю в Counter-Strike", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Бой Усика с Верховеном должен состояться 23 мая в египетской Гизе.

Отметим, также Усик заявил, что может отказаться от третьего боя с Тайсоном Фьюри ради другого соперника.

Шульга набрал первые очки в НБА

