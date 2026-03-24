"Это настоящий бой": Усик оценил свой ближайший поединок против кикбоксера

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бое против кикбоксера Рико Верховена.

По словам украинского боксера, он расценивает будущую встречу в ринге с нидерландцем как настоящий поединок, но вместе с тем готов устроить шоу.

Читай также: "Это будет высшим достижением": Верховен поделился планом на бой с Усиком

"Я думаю, что это большой, настоящий бой. Это реальный поединок. Он опасный соперник, абсолютный чемпион по кикбоксингу. Это большой парень. На 50 процентов это шоу, на 50 процентов - бой. Однако для меня это на все сто процентов бой, ведь я очень серьезно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Хорошо, нет проблем. Вы хотите шоу? Я вам его дам.

Сейчас это две группы фанатов - бокса и кикбоксинга, а также третья группа - борьбы и UFC. Для меня жизнь - это настоящая игра. Это настоящие игры. Но я знаю, что есть конец, и этот конец - это смерть. Но сейчас я иду, молюсь и иду.

Критика из-за санкционирования боя WBC? Для меня важен только мой тренировочный лагерь. Что говорят люди - я этого не слышу. Я не пользуюсь инстаграмом, не читаю новости. Я тренируюсь, молюсь, общаюсь со своей командой и ем. А еще иногда играю в Counter-Strike", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Бой Усика с Верховеном должен состояться 23 мая в египетской Гизе.

Отметим, также Усик заявил, что может отказаться от третьего боя с Тайсоном Фьюри ради другого соперника.

