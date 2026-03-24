Усик может отказаться от третьего боя с Фьюри ради другого соперника

Украинский чемпион изменил свою позицию по поводу последнего в карьере поединка.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу своих последних трех боев в карьере.

Украинский боксер не исключает, что после поединков с кикбоксером Рико Верховеном и победителем противостояния Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа он встретится в ринге не с Тайсоном Фьюри, как планировал ранее, а с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

Читай также: "Я заслуживаю шанс": Временный чемпион WBC отреагировал на отказ Усика драться с ним

"Возможно, я подерусь с Кабайелом. Возможно, мы заменим, будет не Тайсон Фьюри, а Кабайел. Это план. Это мой план. Но я не знаю, какой план у Бога.

Я понимаю фанатов Кабайела, которые говорят, что я обязан драться с ним. Послушайте, я никогда не должен. Я должен жить своей жизнью. Я много раз ждал своего шанса. Пожалуйста, работайте. Возможно, это произойдет, может быть, я проведу бой с Агитом. Сейчас у меня нет представления.

Кабайел - отличный боец. Умный. Для меня все, кто тренируется - это хорошие ребята. Я знаю, что бокс - это не о том, чтобы много говорить. Это очень тяжелый вид спорта", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Напомним, что свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Кабайелом.

