Чжан Чжилей оценил возможность боя с Усиком
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил о том, что хотел бы провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.
По словам китайского боксера, он хочет выйти в ринг с украинцем, если не состоится реванш с британцем Джо Джойсом.
"Сейчас я могу бросить вызов Усику. Конечно, я бы хотел встретиться с ним как можно скорее. Моя команда уже обсуждала с командой Усика дату и место проведения поединка. Это будут долгие переговоры".
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"Я очень уверен в себе. Моя цель - стать чемпионом мира. Сейчас я всего в одном шаге от этого, поэтому должен работать еще усердней. Надеюсь, что смогу победить Александра Усика и стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Китая, или даже из Азии", - приводит слова Чжилея Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Хргович выразил готовность провести реванш с Чжилеем.