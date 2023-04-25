Чжан Чжилей оценил возможность боя с Усиком

Китайский боксер хочет выйти в ринг с украинским чемпионом, если у него не состоится реванш с Джо Джойсом.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил о том, что хотел бы провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

По словам китайского боксера, он хочет выйти в ринг с украинцем, если не состоится реванш с британцем Джо Джойсом.

"Сейчас я могу бросить вызов Усику. Конечно, я бы хотел встретиться с ним как можно скорее. Моя команда уже обсуждала с командой Усика дату и место проведения поединка. Это будут долгие переговоры".

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"Я очень уверен в себе. Моя цель - стать чемпионом мира. Сейчас я всего в одном шаге от этого, поэтому должен работать еще усердней. Надеюсь, что смогу победить Александра Усика и стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Китая, или даже из Азии", - приводит слова Чжилея Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Хргович выразил готовность провести реванш с Чжилеем.