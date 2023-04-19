"Приеду в Китай и нокаутирую его": Хргович выразил готовность провести реванш с Чжилеем

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил о готовности провести реванш с временным чемпионом по версии WBO Чжаном Чжилеем.

При этом хорватский боксер выразил уверенность в своем повторном успехе в противостоянии с китайцем даже на его территории.

"Давайте проведем бой-реванш в конце года. Я приеду в Пекин. Я побью его на глазах у миллиарда китайцев.

Мужик, слушай, я клянусь именем своего покойного отца, что приеду в Китай и нокаутирую его. Я победил его в свой худший вечер. В мой лучший вечер он не продержится и шесть раундов.

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Нет никаких шансов, что он побьет меня. Я смотрел бой, считал удары, очки. Я нанес в том бою более 700 ударов, а он - около 300. Так что у него нет шансов победить меня. Я выиграл бой по всем трем судейским запискам. Я победил единогласным решением.

Он выиграл четыре раунда, у него был нокдаун в первом раунде. Думаю, я явно его обыграл. Перед этим боем мой отец скончался, за несколько месяцев до поединка. Мы действительно были связаны, и у меня было худшее время в моей жизни. В том бою я был не собой. Я не был на сто процентов готов. Весь тренировочный лагерь мне было плохо из-за потери отца. У меня был новый тренер для этого боя. Даже в самую худшую ночь я победил парня, который только что уничтожил Джойса", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Напомним, что Филип Хргович в августе 2022 года победил Чжана Чжилея единогласным решением судей.

Ранее Хргович усомнился в проведении боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.