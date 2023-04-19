iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Приеду в Китай и нокаутирую его": Хргович выразил готовность провести реванш с Чжилеем

В первом поединке хорватский боксер одержал победу.
Сегодня, 20:48
Хргович не против провести реванш с Чжилеем / Getty Images
Хргович не против провести реванш с Чжилеем / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил о готовности провести реванш с временным чемпионом по версии WBO Чжаном Чжилеем.

При этом хорватский боксер выразил уверенность в своем повторном успехе в противостоянии с китайцем даже на его территории.

"Давайте проведем бой-реванш в конце года. Я приеду в Пекин. Я побью его на глазах у миллиарда китайцев.

Мужик, слушай, я клянусь именем своего покойного отца, что приеду в Китай и нокаутирую его. Я победил его в свой худший вечер. В мой лучший вечер он не продержится и шесть раундов.

Читай также: "Хотим больших боев": Менеджер Чжилея настаивает на проведении поединка с Фьюри

Нет никаких шансов, что он побьет меня. Я смотрел бой, считал удары, очки. Я нанес в том бою более 700 ударов, а он - около 300. Так что у него нет шансов победить меня. Я выиграл бой по всем трем судейским запискам. Я победил единогласным решением.

Он выиграл четыре раунда, у него был нокдаун в первом раунде. Думаю, я явно его обыграл. Перед этим боем мой отец скончался, за несколько месяцев до поединка. Мы действительно были связаны, и у меня было худшее время в моей жизни. В том бою я был не собой. Я не был на сто процентов готов. Весь тренировочный лагерь мне было плохо из-за потери отца. У меня был новый тренер для этого боя. Даже в самую худшую ночь я победил парня, который только что уничтожил Джойса", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Напомним, что Филип Хргович в августе 2022 года победил Чжана Чжилея единогласным решением судей.

Ранее Хргович усомнился в проведении боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филип хргович Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Продолжу драться": Джойс сделал заявление после неожиданного поражения от Чжилея "Продолжу драться": Джойс сделал заявление после неожиданного поражения от Чжилея
"Хотим больших боев": Менеджер Чжилея настаивает на проведении поединка с Фьюри "Хотим больших боев": Менеджер Чжилея настаивает на проведении поединка с Фьюри
"Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея "Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея
Менеджер Чжилея заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри Менеджер Чжилея заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Европа22:36
ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж
Лига Чемпионов22:30
Интер - Бенфика 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Европа22:18
Игрок Челси призвал руководство клуба сменить стратегию
Европа22:04
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Европа22:02
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Европа21:58
Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Европа21:56
Карим Бензема: статистика-2022/2023
Бокс21:52
"Продолжу драться": Джойс сделал заявление после неожиданного поражения от Чжилея
Европа21:50
Виктор Осимхен: статистика-2022/2023
НБА21:47
Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK